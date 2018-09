Tony Carreira dá concerto intimista em Viseu

No próximo dia 5 de outubro, pelas 22h00, Tony Carreira levará a Viseu (Pavilhão Multiusos) a sua mais recente digressão intitulada – 30 anos de carreira. Este é um dos últimos concertos do artista antes da já anunciada paragem no final de novembro, não se sabendo quando poderá voltar de novo aos palcos.

Os bilhetes para o concerto estão já disponíveis na Fnac de Viseu, situada no Palácio do Gelo, e ainda online em www.last2ticket.com, com um valor unitário de 15 euros.

O espetáculo terá um cariz solidário, uma vez que a verba angariada irá reverter para a Associação Bagos d’Ouro, uma organização não-lucrativa que tem como missão apoiar crianças e jovens carenciados da região do Douro. Esta ajuda traduz-se maioritariamente no acompanhamento do percurso escolar de cada criança e jovem, até à sua integração na vida ativa, proporcionando-lhes as oportunidades educativas necessárias para promover o sucesso escolar e evitar o abandono escolar precoce.

Esta não é a primeira vez que o cantor se solidariza com a associação, uma vez que já em 2017 cedeu integralmente os royalties referentes aos seus direitos de imagem ao vinho “Pacheca Reserva Tony Carreira Tinto 2014”, cuja venda reverteu para a Bagos D’Ouro.