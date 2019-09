Torneio Cidade de Viseu em Tiro Olímpico de ar comprimido – 3ª Prova

Vai-se realizar no próximo dia 14 de setembro a 3ª prova do Torneio Cidade de Viseu em Tiro Olímpico de ar comprimido

Este Torneio decorre no Ginásio do Pavilhão Gimno-desportivo do Estabelecimento Prisional de Viseu na freguesia do Campo e é composto por três disciplinas: Pistola, carabina e carabina de cano articulado, todas a 10 metros. Conta também com atletas de tiro adaptado que concorrem para os Para-olímpicos.

Constando do calendário da Federação Portuguesa de Tiro, trata-se de uma prova de Ranking Nacional contando por isso com atletas de todas as partes do país levando a que, de ano para ano, este Torneio tenha vindo a crescer tanto no número de atletas como de clubes.