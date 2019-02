Torneio de Natação juntou 235 atletas de 14 escolas dos distritos de Viseu, Coimbra e Guarda

Um sucesso! A 38ª edição do Torneio de Natação Profº. Afonso Saldanha que se realizou no sábado passado, 26 de janeiro, nas Piscinas Municipais, em Moimenta da Beira, contou com 235 atletas de 14 escolas de natação provenientes dos distritos de Viseu, Coimbra e Guarda.

Um sublinhado especial para a escola de natação do Município de Moimenta da Beira que esteve presente com 15 atletas de vários escalões e alcançou excelentes resultados na classificação geral. Em 30 provas obteve 14 primeiros lugares, 1 segundo, 3 quartos e 5 terceiros. Nas estafetas 1 primeiro lugar e 1 terceiro. Parabéns aos nossos e a todos os outros nadadores que participaram no torneio.