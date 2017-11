TORNEIO JULIA KEMPER WINES

O Clube de Golfe de Viseu disputou no dia 25 no Montebelo a sua última prova da OM do corrente ano , patrocinada pela JULIA KEMPER WINES e com mais de seis dezenas de inscritos. Adivinhava-se luta intensa nalgumas categorias, dado que a separação pontual entre os principais candidatos assim o permitia. Assim foi e os resultados de alto gabarito foram alcançados, cabendo ao Leonel Seixas protagonizar o melhor resultado net de 41 pontos e que lhe garantiu assim a vitória na 1ª catª, assim como na OM desta categoria. O António Cunha que também estava muito interessado na prova (embora que não em net) classificou-se logo a seguir com 40, Jaime Fernandes (1º sénior), João Batanete (1º da 2ª catª) e Eduardo Santos (1º da 3ª catª) 39, Idalina Cardoso (1ª senhora), Jorge Silva, Francisco Lopes e Carlos Duarte 38 e Carlos Rodrigues e Luís Chaves 37 fecharam o lote que venceu o percurso caramulo. Em gross, onde a luta também estava taco a taco (António Cunha – José Santos), o António Cunha desbloqueou de maneira categórica a seu favor, ao apresentar um cartão com 30 pontos, sendo pois o melhor jogador da prova e da OM. Foi seguido nesta prova, pelo Leonel Seixas que ficou a 3 pontos, Jaime Fernandes e Carlos Duarte que ficaram a 5 e Carlos Rodrigues e José Santos a 6. O Bruno Melo foi o autor do longest e o José Magalhães o nearest. Como não podia deixar de ser, os vinhos Julia Kemper foram degustados e muito apreciados durante o almoço.

RANKING 2017

O pódio dos vários rankings da OM ficaram do seguinte modo:

Gross – António Cunha 107, José Santos 101 e Leonel Seixas 96

1ª Catª – Leonel Seixas 153, Paulo Domingues e Jaime Fernandes 147

2ª catª – Rui Viçoso 143, António Sanganha 141 e José Gonçalves 136

3ª catª – Filipe Fernandes 145 e Bruno Esteves e José António 129

Senhoras – Isabel Guedes 130 e Sandra Batista e Elisabete Pinto 128

Seniores – Leonel Seixas 153, Paulo Domingues e Jaime Fernandes 147

Álvaro Marreco