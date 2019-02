Torneio Nacional de Seleções Regionais de Andebol

Realizaram-se no passado fim-de-semana, em Penalva do Castelo, as derradeiras jornadas da 1ª Fase do Torneio de Andebol de Seleções Regionais de Iniciados Masculinos – Zona 1. Com o Pavilhão Municipal de Penalva do Castelo praticamente repleto, o equilíbrio tomou conta no primeiro dia de prova, contrastando com o segundo dia, em que os resultados foram bastante desnivelados. A organização do torneio voltou a merecer rasgados elogios de todos os intervenientes. Desde a forma como foram recebidos, passando pelas excelentes condições proporcionadas em termos de alojamento, alimentação e toda a logística inerente à realização do evento. Podemos assim assumir que foi um êxito completo, demonstrando que o interior, as suas instituições e as suas gentes, tem todas as condições necessárias para organizar e receber estes e outros eventos. A Associação de Andebol de Viseu aproveita para agradecer à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, à ACSRD Os Merlos de Germil e ao Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, todo o envolvimento na organização do evento. Resultados Dia 16/02 AA Aveiro – AA Porto 21-29 AA Viseu/AA Guarda – AA Aveiro 26-30 AA Leiria – AA Porto 23-32 Dia 17/02 AA Viseu/AA Guarda – AA Braga 13-48 AA Braga – AA Leiria 32-21