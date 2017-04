Torneio Paiva CUP junta 26 equipas

Vila Nova de Paiva acolheu a 4ª edição do Torneio de Futebol Infantil – PAIVA CUP 2017, promovido pela Casa do Povo de Vila Nova de Paiva e apoiado pelo Município de Vila Nova de Paiva – Amigo do Desporto.

O Torneio, apadrinhado pelo atleta paivense Cláudio Ramos, atual Guarda-Redes do Clube Desportivo de Tondela, foi disputado no Estádio Municipal da Pedralva e juntou 350 atletas e 50 diretores e treinadores de 26 equipas, em representação de 14 clubes de futebol de Portugal e Espanha.

Com os objetivos de fomentar o desporto, o convívio e a confraternização entre equipas e também promover o concelho de Vila Nova de Paiva, o torneio contemplou um Jogo de Promoção do Futebol Feminino (SUB-17) na vertente de Futebol de 9 e o Torneio de Futebol de 7, nos Escalões de Sub-12, Sub-11 e Sub-10.

Estiveram associadas a esta iniciativa, atividades gratuitas para familiares e atletas, nomeadamente passeios turísticos pelo concelho, jogos tradicionais e insufláveis para os mais pequenos, no espaço envolvente ao estádio. No dia 15 decorreu na Praça do Município, a Feira Sabores Pascais, na qual os visitantes puderam adquirir produtos típicos da quadra pascal.

As equipas de futebol da Casa do Povo arrecadaram o 1º lugar em Sub-10, o 2º em Sub-11 e o 8º em Sub-12.

Entre os clubes participantes encontram-se: Abambres Sport Clube (Vila Real); Anadia Futebol Clube (Aveiro); Associação Académica Coimbra – OAF (Coimbra); Académico Viseu Futebol Clube; Centro Formação Futebol Santo André; Club Deportivo Pan y Guindas (Espanha); Clube Desportivo Cinfães; Clube Desportivo Leomil; Escola Futebol Os Pestinhas; Escola Futebol Paiva/Casa Povo Vila Nova Paiva; Lusitano Futebol Clube; Mortágua Futebol Clube; O CRASTO- Academia C.R.C. Castro Daire.