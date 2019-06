Torneio Regional de Boccia Sénior no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira

Foi mais um Torneio Regional de Boccia Sénior que juntou esta quarta-feira, 19 de junho, no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira, utentes de 12 Instituições Particulares de Solidariedade Social. O Boccia é uma modalidade que tem na sua origem um jogo da antiga Grécia, que progrediu no Império Romano e que foi introduzido em Portugal em 1983. O objetivo do jogo é colocar as bolas de cor (seis azuis contra seis vermelhas) o mais perto possível de uma bola alvo (bola branca) que é lançada estrategicamente por um primeiro jogador para dentro do recinto de jogo. É um desporto misto que pode ser jogado individualmente, por pares ou por equipas de três jogadores, que requer muita concentração, coordenação, controlo muscular, precisão, trabalho de equipa, cooperação e estratégia.

Das 12 Instituições Particulares de Solidariedade Social, oito eram do concelho de Moimenta da Beira (Associação Casa Nossa, de S. Martinho; Centro Social e Paroquial Casimiro e Elvira Lemos, de Caria; Associação Cultural e Recreativa de Vila da Rua; Santa Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira; ARATI; Casa do Povo de Leomil; Centro Comunitário de Alvite; e Centro de Bem-Estar e Repouso da Paróquia de Sever) e quatro da região (Aldeia de Sendim, Penedono, Sernancelhe e Armamar).