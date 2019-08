Torre Medieval de Vilharigues recebe Festival do Feijão a 17 de agosto

A Associação Pa(ç)ssos para a Torre de Vilharigues vai promover, no próximo dia 17 de agosto, sábado, a 6ª edição do Festival do Feijão, a partir das 19h.

No certame, que tem como objetivo dinamizar o espaço envolvente da Torre Medieval de Vilharigues e promover a gastronomia da região, os visitantes poderão degustar 20 pratos de feijão.

Para além da degustação, há ainda um programa cultural que conta com a participação do Grupo de Bombos de Campia, do Grupo de Cavaquinhos Os Resistentes de Ventosa e no final da noite. nimação com Dj.

O 6º Festival do Feijão conta com a colaboração da Câmara Municipal de Vouzela, da Liga dos Amigos de Vilharigues, da Sociedade Musical Cultura e Recreio de Paços de Vilharigues e da União de Freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues.