TOUR “Portugal Sou Eu” chega a Viseu

O Tour “Portugal Sou Eu”, que partiu no dia 26 de abril de Lisboa para iniciar uma viagem que está a passar por 15 cidades de Portugal, chega amanhã, dia 31 de maio, a Viseu.

Durante todo o dia, a carrinha do Tour “Portugal Sou Eu” vai estar no Rossio para divulgar o programa junto de um vasto número de consumidores e de empresários locais.

Durante um mês, o “Tour Portugal Sou Eu” vai passar por Santarém, Leiria, Coimbra, Bragança, Aveiro, Braga, Guimarães, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Torres Vedras e Tavira.

Com esta viagem, que irá percorrer um total de 2.000 quilómetros e passar por 14 distritos, o Tour “Portugal Sou Eu” vai dar a conhecer os produtos de largas dezenas de Empresas Aderentes ao programa e sensibilizar muitas centenas de consumidores para a importância da iniciativa “Portugal Sou Eu” para a economia nacional.

Ao desenvolver esta ação, o “Portugal Sou Eu” pretende desafiar as forças vivas de cada cidade a refletir sobre a importância do programa, sensibilizando e estimulando para uma escolha informada.

Até à data, o Tour “Portugal Sou Eu” já passou por Santarém (2 maio), Leiria (3 maio), Coimbra (4 maio), Aveiro (9 maio), Guarda (18 maio), Castelo Branco (19 maio), Braga (22 maio), Portalegre (23 maio), Évora (24 maio) e Bragança (30 maio).

Programa do Tour “Portugal Sou Eu” em Viseu

31 Maio 2017 | Rossio

10h30 – Abertura do TOUR

11h00 – À CONVERSA COM… Portugalidade

Liliana Ferreira | Padaria e Pastelaria de Mões | “Tradições e Saberes do Bolo Podre”

Manuela Soares | Chocolateria Delícia | “Desmistificar o chocolate”

Francisca Peixoto | Diretora Geral AIRV

Cristina Carrilho | Coordenadora AIP-CCI do “Portugal Sou Eu”

Provas de degustação:

 Vinhos com “Caminhos Cruzados”

 Chocolates com a “Chocolataria Delícia” – Workshop “do grão de cacau ao produto final”|Laranjetes de chocolate negro

 Bolo Podre com a Padaria e Pastelaria de Mões – exposição demonstrativa processo fabrico

 Vinhos com “Quinta dos Monteirinhos”

Exposição e apresentações de Produtos Portugal Sou Eu:

 Mundiarroz

 Amor Luso | Só Sabão

 Vouga Tintas

 Casa da Ribeira – Exposição e artesanato ao vivo

17h00 – Portugal Sou Eu com António Almeida Henriques | Presidente da Câmara Municipal de Viseu*

Apresentação e desfile de Vestuário Profissional de Proteção Industrial

“Temperaturas Negativas, Soluções Positivas” por HR Indústria

17h15 – Conservatório Regional de Música de Viseu | Ensemble de Saxofones | Prof. José Eduardo Magalhães

José Pedro Costa, Sara Silva, Francisco Augusto, Pedro Cunha, Pedro Rodrigues, Vitor Marçal, Tiago Branco.

Welcome Dance – Karen Street | Strange in paradise – Alexandre Borodin | Seguidilla – Georges Bizet

Ativação da Marca junto do consumidor e empresas:

(Durante todo o dia)

 Sessões de fotografia “Construir o Mural Portugal Sou Eu”

 Distribuição de Merchandising e distribuição do Passaporte “Portugal Sou Eu”

 Esclarecimentos a empresas potenciais aderentes

 Sessões de Jogos: Quiz “Portugal Sou Eu”

* a confirmar

Sobre o “Portugal Sou Eu”

Este programa pretende promover o consumo informado e dinamizar a oferta nacional com elevado valor acrescentado, como forma de melhorar a competitividade das empresas portuguesas, promover o equilíbrio da balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da economia. A fase II do programa “Portugal Sou Eu” foi lançada em agosto de 2016 e assenta numa reorientação estratégica no sentido de aumentar a notoriedade da marca “Portugal Sou Eu”, disponibilizar melhor informação aos consumidores e garantir um maior envolvimento da sociedade civil.

No portal www.portugalsoueu.pt estão registadas mais de 1.500 empresas nacionais, cujos produtos ou serviços estão em processo de qualificação.

O Selo “Portugal Sou Eu” é atribuído aos produtos e serviços com base em critérios de incorporação nacional, marcas e patentes, emprego nacional e valor acrescentado nacional da empresa.

O programa valoriza, através do Selo, a produção nacional de produtos, serviços e artesanato. Já a atribuição do Estatuto “Estabelecimento Aderente Portugal Sou Eu” destina-se às empresas do comércio, restauração e afins que comercializam produtos “Portugal Sou Eu”.

O “Selo” e o “Estatuto Estabelecimento Aderente” são uma mais-valia competitiva, uma vez que identificam a produção nacional, estimulam o reconhecimento e a valorização dos produtos e dos serviços de origem portuguesa e permitem aos consumidores uma escolha informada.

Os produtos e serviços que cumprem os requisitos de adesão ao Programa podem ser identificados pelo consumidor através do Selo “Portugal Sou Eu”:

O “Portugal Sou Eu” tem financiamento do programa Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e é gerido por um Órgão Operacional formado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação Industrial Portuguesa-Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, IP, a quem compete coordenar este mesmo órgão.