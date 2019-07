Transferência da Feira Semanal de Lamego adiada pelo executivo

A Câmara Municipal de Lamego informa todos os munícipes que a transferência do local de realização da Feira Semanal de Lamego, inicialmente prevista para a próxima quinta-feira, 11 de julho, foi adiada para o dia 19 de setembro.

Não obstante todo o trabalho efetuado até este momento pelos serviços municipais, que, de acordo com a afirmação do Presidente Ângelo Moura, garante que estão asseguradas as condições físicas necessárias para a relocalização deste mercado ao ar livre num novo espaço – o Largo D. Dinis, em frente ao Centro Multiusos -, o executivo camarário, por proposta dos vereadores em representação do Partido Social Democrata (PSD), Ernesto Rodrigues e Ricardo Morgado, e da coligação Todos Juntos por Lamego (CDS-PP/ PPM), António Carreira e José Pinto, fizeram aprovar a suspensão do processo de transferência da Feira Semanal.

Na sequência desta deliberação, foi fixado o dia 19 de setembro para concretizar a relocalização pretendida, facto que mereceu a anuência por unanimidade do executivo.