Trânsito condicionado – 81ª. Volta a Portugal em Bicicleta

A Policia de Segurança Pública de Viseu informa que, no dia 31 de Julho de 2019, irá iniciar-se a 81ª. Volta a Portugal em Bicicleta, com o Prólogo na cidade de Viseu, pelo que o trânsito irá ficar muito condicionado, antes, durante e depois do referido evento.

No dia 30 e 31JUL2019 ,

Na Praça da República irão decorrer vários eventos televisivos, motivo pelo qual o trânsito entre a Rotunda Fonte Luminosa e Jardim das Mães, fica cortado em determinados períodos de tempo. Em algumas artérias limítrofes à Praça da República, alguns estacionamentos ficarão reservados para estacionar veículos afetos às empresas promotoras.

Na Avª. da Europa fica com o trânsito muito condicionado/cortado, desde as 08H00 do dia 30 até às 22H00 do dia 31JUL2019, porque ali irão decorrer vários eventos relacionados com a “Volta”, ocupação de estacionamentos pela logística da empresa promotora e das equipas. Acrescentado ainda informar que a Partida e Meta do Prólogo também será nessa artéria.

Alternativas; O trânsito proveniente da EN16 Pascoal, para aceder à cidade terá de seguir por Santo Estevão, Monte Salvado/Orgens ou Avª. da Bélgica.

No dia 31JUL2019

Às 14H00 inicia-se o policiamento ao prologo, com os cortes /condicionamento de trânsito até às 18H00, nas seguintes artérias:

Avª. da Europa – Partida – ( Já fechada ao trânsito )

Circular Norte ( Radial de Santiago) sentido Avª. da Europa – Praça Grão Vasco.

Rotunda do Coval e acessos.

Rotunda do Sátão e acessos.

Rotunda do Fontelo e acessos.

Rotunda Santo António e acessos.

Rotunda Santa Cristina e acessos.

Largo General Humberto Delegado e acesso à Sé.

Rua Dr. Luís Ferreira.

Zona da Sé ( Praça D. Duarte, Largo da Misericórdia, Rua Arvoredo )

Rua Nunes de Carvalho

Jardim das Mães.

Avª. António José de Almeida até à Rotunda Cibernética.

Avª. da Europa – Meta – ( Já fechada ao trânsito )

Obs: Os ciclistas saem da Avª. da Europa, um por minuto.

O trânsito nesta cidade será condicionado/cortado, nomeadamente na zona envolvente ao itinerário, alertando os automobilistas do seguinte:

1. CONDICIONAMENTOS NAS ENTRADAS /SAIDAS NA CIDADE ENTRE AS 14H00 E AS 18H00 DE 31JUL2019.

O trânsito proveniente da EN16 Pascoal, para aceder à cidade, excepto o centro delimitado pelo percurso do prólogo, terá de seguir por Santo Estevão, Monte Salvado/Orgens ou via IP5, por Abraveses. Este trânsito não poderá seguir pela Avª. da Bélgica e Avª. da Europa.

EN229 ( Estrada do Sátão ), encontra-se aberta ao trânsito, pela Circunvalação/Fontelo, mas com algumas alterações no percurso, em especial entre a Rotunda do Sátão e Rotunda do Fontelo.

2. CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NO CENTRO DA CIDADE ENTRE AS 08H00 E AS 13H00 DE 31JUL2019

O percurso irá ficar em alguns locais condicionado em virtude de se estar a colocar grades e pórticos.

As artérias envolventes ao Tribunal de Viseu, ficam com o trânsito interdito.

3. CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NO CENTRO DA CIDADE ENTRE AS 14H00 E AS 18H00 DE 31JUL2019.

O acesso ao Terminal Rodoviário, pode ser efectuado pelo Bairro da Balsa.

Na Avª. da Europa, Rotunda do Coval, Rotunda Cibernética, Túnel , Avª. Capitão Silva Pereira e Zona da Sé, o trânsito fica interdito.

Radial de Santiago (Circular Norte), sentido Hipermercado Continente – Praça Grão Vasco, o trânsito automóvel fica interdito.

Avª. António José de Almeida fica com o trânsito sentido descendente interdito (Rossio-Rotunda Cibernética ).

4. ALTERNATIVAS PARA SAIR DO CENTRO DA CIDADE ENTRE AS 14H00 E AS 18H00 NO DIA 31JUL2019.

Rotunda de Santiago (Circular Norte), pela Rua do Coval e Avª. Nova de Santiago, permitindo a passagem para Santiago e Abraveses.

Rotunda Santo António, pela via Avª. Emídio Navarro, permitindo a passagem para a Rotunda do Fontelo