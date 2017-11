TRANSPORTE DE ÁGUA EM CAMIÕES CISTERNAS EM MANGUALDE

250 MIL EUROS DISPONIBILIZADOS DE IMEDIATO

PARA GARANTIR FORNECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO

Considerando a seca extrema e os níveis críticos da barragem de Fagilde, e de forma a garantir o normal fornecimento de água à população do concelho, a Câmara Municipal de Mangualde começou a transportar, a partir do dia 31 de ouubro, água para consumo humano com recurso a camiões cisternas. Duzentos e cinquenta mil euros estão já disponíveis do orçamento municipal para o transporte de água em camiões cisternas bem como a logística necessária para o seu transporte.

“ÁGUA À POPULAÇÃO NÃO FALTARÁ!” GARANTE O AUTARCA JOÃO AZEVEDO

Para o edil João Azevedo “esta operação resulta de uma ação concertada entre os municípios de Mangualde, Viseu, Nelas e Penalva do Castelo que visa acima de tudo garantir o fornecimento de água às populações, um serviço público essencial à vida das pessoas.” Acrescentando, “temos vindo a acompanhar esta situação, mas a falta de chuva obriga-nos a atuar no imediato para evitar o colapso do sistema de abastecimento. Assim, o transporte de água para Mangualde começa já hoje, libertando assim alguma pressão da barragem de Fagilde para garantir que se prolongue o abastecimento de água a Mangualde, Viseu, Nelas e parte de Penalva do Castelo.”

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde conclui “acautelámos o abastecimento de água à população do concelho de Mangualde para o pior dos cenários. Estamos ainda a estudar outras alternativas de uso de água para consumo humano. Esta operação pode vir a custar à autarquia cerca de 30.000 euros por dia podendo colocar em causa o equilíbrio orçamental do município, mas água à população não faltará!”

O MUNICÍPIO DE MANGUALDE APELA À POPULAÇÃO PARA CONSUMOS MODERADOS DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA E À SUA POUPANÇA.