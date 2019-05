Três medalhas no Meeting de Coimbra e uma chamada à Seleção Nacional

Joana Cardeal foi medalha de prata, por três vezes, no Meeting Internacional de Coimbra, ficando apenas atrás da nadadora do Benfica Victoria Kaminskaya, nos 200 Costas e atrás da nadadora do Sporting Inês Henriques, nas provas de 200 e 400 Estilos.

A nadadora do Académico de, ainda Júnior, só não conseguiu superar atletas já Seniores, do Benfica e Sporting, estando a realizar uma época de excelência, valendo-lhe outra chamada à Seleção Nacional, contabilizando a sua terceira internacionalização.

A nadadora do Académico de Viseu foi a melhor Júnior presente no Meeting, nas provas de 200 e 400 Estilos e nos 200 Costa. As atletas Seniores, do Benfica e do Sporting foram superiores à Viseense, demonstrando mais experiência e maturidade, atletas com vasta experiencia internacional, com mínimos feitos já para o próximo Mundial.

As três medalhas de prata trazidas para Viseu confirmam o valor da atleta do Académico, que viu o seu nome na lista de convocados para a seleção Nacional, que vais estar em Sevilha de 31 de maio a 3 de junho. Em Sevilha a nadadora do Académico irá disputar os 100 e 200 Costas e ainda os 200 e 400 Estilos.

A seleção irá participar no XXIII Trofeo Internacional de Natación “Villa Mairena de Aljarafe/ Open tres Culturas”, almejando vencer a prova. A nadadora Viseense tem como objetivos prévios apurar-se para as finais, sabendo de antemão que não será tarefa fácil.

Em Portugal o Académico de Viseu irá competir no III Torregri de Cadetes, no dia 1 de junho, nas piscinas do Colégio Calvão, em Albergaria.