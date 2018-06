TRIBUNA PÚBLICA EM DEFESA DA AGÊNCIA DA CGD EM ABRAVESES

No seguimento da acção de protesto contra o encerramento do Balcão da CGD na Rua Formosa, a Comissão Concelhia de Viseu do PCP, promove amanhã, Quarta-feira, dia 20 de Junho, pelas 17 horas, nova acção, agora em Abraveses, no espaço contíguo à Sede da Junta de Freguesia.

As agências que o Governo quer encerrar no Concelho, particularmente a de Abraveses, para além do seu papel económico, têm também uma função social inclusiva, sobretudo para os reformados e pessoas mais idosas, que perdem um imprescindível serviço público de proximidade.

O PCP apela por isso à população e às instituições, que participem na Tribuna Pública e se manifestem contra esta arbitrariedade, gravosa dos interesses das populações, do tecido económico, da Freguesia de Abraveses e do Concelho.

Na iniciativa, dar-se-á continuidade à recolha de assinaturas para o abaixo-assinado, que apela ao Governo que reconsidere a sua decisão e que ponha acima da visão tecnocrática os superiores interesses da população.

O banco público precisa de se reforçar e não diminuir a sua actividade para que outros ocupem o espaço que abandona.

O PCP opõe-se frontalmente a esta decisão, ditada por critérios economicistas e de desvalorização da CGD. Enquanto banco público, a Caixa Geral de Depósitos deve estar ao serviço das micro, pequenas e médias empresas e manter um papel importante no apoio à economia nacional e às famílias portuguesas, dando um significativo contributo para as receitas nacionais.