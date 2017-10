Tribunal de Contas dá visto prévio à modernização da Secundária de Latino Coelho

A Escola Secundária de Latino Coelho, em Lamego, vai ganhar um “novo rosto”, com a concretização do investimento mais elevado a realizar no conjunto dos estabelecimentos de ensino do Norte do país que o Ministério da Educação pretende requalificar. Após a confirmação do montante e a programação do financiamento comunitário, aprovado no âmbito do NORTE 2020, bem como do cabimento e a contribuição de 7,5% de financiamento a cargo daquele ministério, o Tribunal de Contas concedeu, hoje, 10 de outubro, o visto prévio ao contrato de empreitada de requalificação deste estabelecimento de ensino. A Câmara Municipal adjudicou esta intervenção à firma “Floponor”, por 3.748.356,08€. Com este ato, a autarquia e o empreiteiro já podem proceder à assinatura do auto de consignação que marca o início da obra e a contagem do prazo contratual.

A Câmara Municipal de Lamego deu uma importante ajuda para a realização deste projeto que promete responder às novas exigências educativas e melhorar a vivência diária de cerca de 1000 alunos. No âmbito deste investimento, vai garantir 300 mil euros para solucionar, em definitivo, os problemas básicos que esta infraestrutura apresenta e que resultam do facto de não terem ocorrido, ao longo dos últimos anos, intervenções relevantes que visassem a sua modernização.

Em concreto, os trabalhos vão abranger a intervenção total da cobertura de todos os edifícios que compõem a Escola Secundária Latino Coelho, com a colocação por exemplo de isolamento térmico e de um novo sistema de caleiras, a substituição integral das caixilharias, a instalação de novas redes de águas pluviais e residuais, a requalificação da rede elétrica substituindo as luminárias por leds,a criação de um elevador no exterior e a remodelação do piso e do sistema de aquecimento. Também está prevista a colocação de piso sintético no campo de futebol desta escola secundária para a realização de atividades desportivas e a requalificação da envolvente exterior. Esta intervenção tem a ambição de servir os alunos do ensino secundário do concelho ao nível do melhor que existe no país e integra um conjunto de seis intervenções em escolas, estabelecidas entre o NORTE 2020 e a CIM DOURO.