Tribunal reabre em Oliveira de Frades

O Tribunal de Oliveira de Frades reabriu, permitindo a reaproximação da justiça à população. A reabertura acontece após a publicação do Decreto Lei nº 86/2016 em Diário da República, no passado dia 27 de dezembro, o qual definiu um novo mapa judiciário.

Desta forma, segundo os artigos 3º e 7º do diploma em questão, a Secção de Proximidade de Oliveira de Frades deu lugar ao Juízo de Competência Genérica de Oliveira de Frades, cuja área de competência territorial abrange os Municípios de Oliveira de Frades e de Vouzela.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades não esconde a satisfação perante a reabertura do Tribunal no concelho, afirmando que “trata-se de um serviço público essencial à nossa comunidade, sendo indispensável esta reaproximação da justiça às pessoas”.