Triplamente premiada na cerimónia dos Papies a revista “Egoísta” obtém o seu 87º galardão

Em noite de Gala realizada no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, a cerimónia comemorativa dos Prémios Papies distinguiu, desta vez, a revista “Egoísta” com mais três prestigiados galardões. A Egoísta levou para casa três Grandes Prémios na categoria de “Revista” com as edições 64, 66 e 67 – “Fogo”, “Era uma vez” e “Destino”, respectivamente. A publicação da Estoril Sol, dirigida por Mário Assis Ferreira, reforça, o estatuto de revista europeia mais galardoada de sempre, somando assim a sua 87ª distinção obtida em prémios nacionais e internacionais.

No ano em que celebra o seu 19º aniversário, a revista “Egoísta” volta a ser distinguida com três prémios nos Papies 2019, um prestigiado certame que visa premiar e reconhecer a mestria e a qualidade de execução da indústria gráfica.

A excelência gráfica e de conteúdos da “Egoísta” tem sido expressa com importantes prémios em várias categorias como, por exemplo, design, editorial, ilustração ou fotografia.

A Estoril Sol, proprietária da revista, e a equipa da 004, que faz a mesma publicação há 19 anos, felicitam-se com mais estes prémios.

Recorde-se que, os Prémios Papies são promovidos anualmente pela Revista do PAPEL (DP), uma publicação mensal da Pixelpower dedicada à comunicação gráfica.