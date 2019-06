TROFÉU IBÉRICO de JUVENIS / Portugal – Espanha

Vai disputar-se no domingo dia 29 de Junho, a 3ª edição do Troféu Ibérico para atletas Juvenis (M) e (F). A competição vai realizar-se na Pista do Complexo Desportivo de Moratalaz / Madrid, estando marcada a primeira competição às 17:30H (sábado). Depois de pré-selecionados, os atletas da Associação de Atletismo de Viseu Miguel Damião (3.000m) Mário Pereira (Dardo) e Rita Figueiredo (800m) alcançaram os objetivos. Agora vão ter a última oportunidade para obterem Marca de Referência que lhes permita serem selecionados para o Festival da Juventude Europeia (FOJE). A seleção para o Festival da Juventude será divulgada pela F.P.A. no dia 1 de Julho.Depois dos títulos regionais e nacionais, a atleta do Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” tem mais esta oportunidade «Troféu Ibérico de Juvenis» para melhorar a marca nos 800metros. O responsável Técnico é José Costa e o Chefe da Delegação será Fernando Tavares. Os atletas da AAV, viajam no autocarro (2) que sairá às 8:30H do dia 28 de Junho (sexta-feira) de Vila Nova de Famalicão e pertencem às Associações de Aveiro, Leiria e Viseu.

Olímpio Coelho