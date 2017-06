Troféu Rotax de Karting 2017 – 3ª prova

Jovem piloto viseense com mais uma boa prestação

Tomás Rodrigues cumpriu, no passado fim de semana, mais uma jornada do Troféu Rotax de karting, na categoria Micro Max. O jovem, de apenas 10 anos, terminou esta ronda no 10º lugar da classificação geral resultado que não espelha o excelente nível demonstrado ao longo de todo o fim de semana, quer nos treinos livres, quer nos cronometrados quer ainda em prova.

Na realidade, a jovem promessa do karting nacional esteve sempre muito rápido nos treinos livres, rodando nos cinco primeiros. Na qualificação foi prejudicado pelos concorrentes mais lentos mas nunca baixou os braços. Mal o sinal verde acendeu, para a partida da corrida, Tomás Rodrigues fez um arranque verdadeiramente extraordinário logrando subir quatro posições logo nos metros iniciais e rodando, assim, em 6º lugar. Até mais de meio da corrida manteve esta posição e esteve sempre no pelotão da frente. Foi precisamente a partir desta altura em que o cansaço, talvez fruto do muito calor que se fazia sentir, ditou a sua regra e o obrigou a baixar significativamente o andamento perdendo alguns lugares, mas mesmo assim ficando no 10º lugar da classificação geral, entre vinte concorrentes.

No final, apesar de algum desalento, mostrou-se confiante para o que falta do campeonato neste que é o seu primeiro ano. O piloto que corre com o patrocínio do Palácio do Gelo, da Quinta de Lemos, do Kartódromo de VN de Paiva, dos Móveis Oliveira e que pela primeira vez ostentou as cores da cidade de Viseu na decoração do seu kart e que é apoiado pelo Clube Automóvel de Viseu teceu o seguinte comentário à sua prestação: “Foi, até agora, sem dúvida, o meu melhor fim de semana desde que comecei a correr este ano. Graças ao treino que me foi dado pelo Sr.Daniel do kartódromo de VN de Paiva e das indicações do campeão Bruno Borlido melhorei muito e demonstrei isso mesmo em Viana, rodando sempre tanto ou mais rápido que os mais experientes. Pena foi que o cansaço e o excessivo calor me obrigassem a abrandar. Acho que ainda este ano vou dar alegrias a quem acreditou e apostou em mim.”

A próxima prova terá lugar no fim de semana de 22 e 23 de julho, no Kartódromo do Bombarral.