Troféu Rotax de Karting

Tomás Rodrigues volta a dar nas vistas com 8º lugar em Baltar

Perante um pelotão de 15 experientes pilotos e fazendo apenas a segunda prova na categoria Júnior, numa pista onde nunca correra, o jovem piloto viseense, de apenas 12 anos, logrou obter um 8º lugar na prova de sábado.

Arrancando da 13ª posição da grelha logo na primeira volta ultrapassou 3 adversários. Durante a prova mostrou-se sempre muito rápido tendo tido duelos intensos, o que lhe permitiu subir mais dois lugares na tabela.

A prova de domingo parecia uma cópia da do dia anterior. Na realidade, Tomás voltou a ter um arranque fulgurante e a surpreender a concorrência, mercê de uma estratégia que consistiu em ultrapassar pelo lado exterior da pista. Assim, à segunda volta já era 7º. No entanto, à terceira volta, resultado de uma manobra mais arriscada, quando tentava ultrapassar um adversário, à entrada da reta da meta, acabariam por se tocar e terminar aí uma prova que estava a ser perfeita.

Tomás Rodrigues comentou desta forma o fim de semana de corridas: “Foi um fim de semana muito positivo numa pista onde nunca tinha estado, mas que fácilmente me adaptei. A qualificação não me correu muito bem, já que apanhei alguns pilotos mais lentos e a sessão apenas tem 6 minutos. No entanto arrisquei na largada e consegui ultrapassar vários adversários e acabar em 8º numa prova muito disputada. No dia seguinta fiz a mesma manobra na largada e voltei a ficar bem colocado, só que a tentar ultrapassar para ganhar mais um lugar, quando já ia em 7º, acabamos por nos tocar e fiquei com o kart suspenso no corretor e já não deu para terminar.

O Troféu Rotax terá a sua última ronda no Kartódromo Internacional do Oeste, no Bombarral, nos próximos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

João Rodrigues