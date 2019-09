TORNEIO DO AGRUPAMENTO DE GONDOMAR (GALIZA) – ESPANHA – 21/22 set 2019

Extraordinária prestação de todos os atletas do Centro Social Orgens, em terras de “nuestros hermanos” alcançaram cinco lugares no podium e arrecadaram duas medalhas de bronze, duas de prata e uma de ouro. Três finais com as cores de ORGENS dizem bem do empenho de todos numa prova onde além dos melhores atletas da Galiza estiveram também equipas portuguesas de grande gabarito. Para a história ficam as classificações: Diogo Goncalves (9º junior) Tiago Mendonça (5º Junior) André Amorim (3º sub23) Pedro Pereira (3º cadete) Pedro Amorim (2º cadete) Sónia Neves (2º sénior fem) Euclides Santos (1º veterano) Parabéns a todos sem excepção

Bruno Alves