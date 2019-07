Turismo Centro de Portugal visitou os principais projetos turísticos do território de Castro Daire

Uma comitiva conjunta da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP) e da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal (ARPTC) efetuou uma visita institucional ao concelho de Castro Daire. A visita, iniciativa do município, teve como principais objetivos conhecer de forma detalhada os principais projetos e iniciativas na área do Turismo realizadas ou a realizar no vasto território de Castro Daire.

A comitiva, constituída por Pedro Machado e Jorge Loureiro, respetivamente presidente e vogal da comissão executiva do TCP, Marli Monteiro, diretora executiva da ARPTC, e diretores e chefias do TCP, foi recebida e acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Paulo Martins de Almeida, pelo vereador Pedro Pontes, e por outras chefias da autarquia.

Durante a manhã, a comitiva teve a oportunidade de conhecer as Termas do Carvalhal, centenária estância termal vocacionada para tratamentos de doenças músculo-esqueléticas e reumatológicas, das vias respiratórias, de pele e do aparelho digestivo. Seguiu-se uma visita à Quinta da Rabaçosa, paradisíaca unidade de Turismo Rural situada junto ao rio Paiva, e ao Sítio da Pombeira, em Lamelas. Após um almoço no Restaurante Típico do Mezio, seguiram-se visitas à Cooperativa de Artesãos do Montemuro-Mezio e à Cooperativa Capuchinhas, em Campo Benfeito – dois espaços privilegiados que se dedicam a manter viva as artes tradicionais de tecelagem em teares. Houve ainda tempo para conhecer a Casa de Campo Quinta da Malhada, em Tulha Velha, que oferece vistas extraordinárias sobre a Serra de Montemuro, e a Ermida do Paiva, também conhecida por Templo das Siglas, um dos mais singulares exemplos da arquitetura românica do Centro de Portugal.

A visita terminou no Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva, onde decorreu uma frutuosa reunião de trabalho entre as várias entidades, tendo sido apontados caminhos para o futuro da atividade turística nestes territórios.

“Esta visita ao vasto e magnífico concelho de Castro Daire não poderia ter sido mais útil. O Turismo Centro de Portugal assume, desde sempre, como essencial desenvolver um contacto próximo com os protagonistas da atividade turística no território. Visitas como esta aprofundam esse contacto, servindo como momento privilegiado para troca de ideias e de sugestões. É, sem dúvida, uma iniciativa a repetir”, sublinha Pedro Machado. “A beleza intrínseca e a tranquilidade que se vive nas aldeias e serranias de Castro Daire impressionam e constituem um enorme potencial de desenvolvimento turístico para a região. Castro Daire é, sem dúvida, uma das pérolas do Centro de Portugal a descobrir por todos”, acrescenta.