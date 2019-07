UM ANO DEPOIS DAVID CARDOSO do RIBEIRINHOS SUPEROU as 24 HORAS a CORRER

Os atletas tiveram de enfrentar além da distancia que se propunham fazer, a temperatura alta que se fez sentir até cerca das 22:00Horas. O GD RIBEIRINHOS com o apoio da Câmara Municipal de Viseu, da Freguesia de Viseu e outras empresas (Comerciais / Industriais), realizou a 9ª edição que juntou cerca de cento e cinquenta praticantes da modalidade, destacando-se algumas equipas que mais uma vez se organizaram / constituíram para passar as vinte e quatro horas a correr. A organização, devido ao calor que se fazia sentir, criou todas as condições para que nada faltasse aos entusiastas. No final todos os atletas disponíveis deram as ultimas voltas com o ultra-maratonista / David Cardoso e duas atletas da Escolinha do GDR transportaram as Bandeiras da Cidade de Viseu e do GD Ribeirinhos. Mais uma vez a organização agradece a TODOS quantos estiveram presentes nas «24 HORAS de VISEU a correr» que é um evento para todos, não competitivo.

Olímpio Coelho

Depois de uma grande festa / animação da partida, com a presença do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, que deu o tiro de partida, foram cerca de cinquenta os entusiastas que correram divertida mente (três voltas) com a música animada pelo Grupo de Cantares de Fragosela, que fez questão de estar presente. O atleta “ribeirinho” David Cardoso, voltou a surpreender tudo e todos ao correr a 9ª edição das «24 HORAS de VISEU» em que cada volta tem 1.252m e fez 130 voltas, que correspondem a 189.243 passadas e que correspondem a 162Km e 760m.