Um sábado essencial

A Galeria ACERT prepara-se para acolher uma exposição que será muito mais do que aquilo que poderemos ver pendurado nas paredes. Cinzas é o resultado do trabalho do fotógrafo MIGUEL VALLE DE FIGUEIREDO ao longo de muitas deambulações pelas terras ardidas de Tondela, na sequência dos incêndios de 15 de Outubro do ano passado. Fotografar a destruição e o desalento não é tarefa simples e construir uma coleção de imagens que fujam do sensacionalismo e se foquem no registo do que ficou ainda menos. Foi esse o labor do fotógrafo e isso poderemos ver nas paredes, mas podemos igualmente contribuir para fazer desta exposição um gesto que contribua para ajudar quem precisa e esse é o passo seguinte. Todas as fotografias estarão disponíveis para venda e o dinheiro angariado terá, na sua totalidade, esse fim.

Mais tarde, sobe ao palco um Acertino irrequieto, espécie de homem da renascença que espalha a sua expressão e criatividade através da música, do cinema, da banda desenhada, dos livros… FILIPE MELO estará Nu Palco para uma conversa que pode ser performance e onde todas as surpresas serão, de certeza, contributos para um momento inesquecível de partilha com o público.

24 Fev