UMA CENTENA DE PARTICIPANTES NO TRILHO DE LUDARES

Uma centena de pessoas participaram em mais um Percurso Pedestre este domingo (dia 5 de maio), dedicado ao Dia da Mãe: o “Trilho de Ludares” em Quintela de Azurara. Esta iniciativa inseriu-se nos Percursos Pedestres «Mangualde em Movimento» e foi uma organização da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara e do Rancho Folclórico “Os Azuraras” de Quintela de Azurara. Incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde foram os principais objetivos. São percursos únicos, que unem a tradição, o património, a natureza e a história em cada caminho…

No dia 2 de junho terá lugar os “Caminhos do Bom Sucesso” em São João da Fresta, e a 9 de junho a “Rota da Senhora dos Verdes” em Abrunhosa-a-Velha. Depois, a 16 de junho decorrerá a “Rota do Santo António dos Cabaços” em São Cosmado, e a 23 de junho o “Trilhos de Gil Vicente” em Guimarães de Tavares. O início é sempre pelas 9h00 no centro das respetivas localidades.

Recorde-se que estes percursos arrancaram a 13 de abril, com a realização dos “Trilhos da Ricardina” em Espinho e a “Rota das Águas Milenares” em Alcafache, a 28 de abril.

PERCURSOS PEDESTRES

«Mangualde em Movimento»

2 de junho

Caminhos do Bom Sucesso – São João da Fresta

9 de junho

Rota da Senhora dos Verdes – Abrunhosa-a-Velha

16 de junho

Rota do Santo António dos Cabaços – São Cosmado

23 de junho

Trilhos de Gil Vicente – Guimarães de Tavares