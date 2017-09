DANÇA

27 e 28 SET

UNBOUNDED

de ROMULUS NEAGU

45 min. aprox.

qua 21h30 | m/ 6 anos

preço 5€ // descontos não aplicáveis | lotação limitada

qui 15h00 | 3º ciclo do Ensino Básico | preço 1,50€ | lotação limitada

Estreia

Qual a relação entre o desenvolvimento humano e a criação artística? A pergunta foi lançada por Romulus Neagu que procurou através da observação, da visão, da audição, da voz, do andar e da perceção espacial perceber a ligação do processo de preparação do indivíduo e o processo de formação do performer.

Unbounded, que surge como uma reflexão do coreógrafo, é um solo íntimo centrado na questão da identidade e de como esta se revela importante não apenas no plano social, mas também no contexto concreto das artes do espetáculo, na relação eu-pessoa, eu-artista.

Dirigido a jovens em fase de forte alteração interior e exterior, este espetáculo pretende estabelecer diálogo entre o processo artístico e o processo de mudança individual no crescimento.

Conceção e coordenação coreográfica Romulus Neagu

Interpretação e cocriação João Santiago

Desenho de luz Cristóvão Cunha

Produção Intruso

Coprodução Teatro Viriato

MÚSICA E ILUSTRAÇÃO

30 SET

4 MÃOS

de FILIPE RAPOSO e ANTÓNIO JORGE GONÇALVES

sáb 15h00 | 45 min. aprox. | m/ 5 anos

preço 4€ // descontos não aplicáveis

Um pianista e um desenhador. Duas linguagens artísticas diferentes. Um concerto para piano e caneta.

Este é um espetáculo sobre amizade, sobre o encontro de um diálogo entre dois instrumentos distintos, entre dois amigos que ao longo do tempo têm vindo a construir uma cumplicidade que engloba tempo, estrutura, textura, evocação e emoção. Seguindo uma estrutura básica previamente estabelecida, os dois artistas entregam-se ao longo de 45 minutos a um processo artístico de improvisação e espontaneidade. Uma excelente proposta para desfrutar em família.

4 Mãos é apresentado em Viseu no âmbito da já longa parceria entre o Cine Clube de Viseu e o Teatro Viriato.

Cocriação Filipe Raposo e António Jorge Gonçalves

Apoio à encenação Paula Delecave

Interpretação Filipe Raposo (piano) e António Jorge Gonçalves (desenho em tempo real)

O VistaCurta é organizado pelo Cine Clube de Viseu e decorre de 26 a 30 de setembro

Projeto apoiado no âmbito do programa Viseu Terceiro