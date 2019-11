USA abraça projeto Dress a Girl

A Universidade Sénior de Armamar juntou-se à Organização Não Governamental (ONG) norte americana Dress a Girl Around The World, fundada em 2009 com a missão de fazer vestidos para meninas de países carenciados.

A USA criou um Atelier de Costura Solidário, na disciplina de Malhas e Retalhos, onde as alunas criam vestidos para doar às crianças carenciadas no âmbito do projeto desta ONG. Para ajudar neste trabalho, a USA apela à comunidade que se envolva doando tecidos, elásticos e outros materiais para os trabalhos a criar.

A Dress a Gril Aroun The World está presente em Portugal desde maiko de 2016. Dois anos mais tarde tornou-se associação sem fins lucrativos, promovendo encontros inter-geracionais para combater o isolamento social da população mais idosa.