VAGOS: Passaram 18 mil pessoas pelo Vagos Metal Fest deste ano

A quarta edição do Vagos Metal Fest, que decorreu, entre 08 e 11 de agosto, registou um total de 18 mil entradas no recinto”, afirma a organização do evento .

“À ‘Capital do Metal’ chegaram visitantes um pouco de todo o mundo”, acrescentam os responsáveis, indicando que “Espanha, Alemanha, Finlândia, Inglaterra e EUA foram os países com maior representação”.

A Amazing Events, entidade promotora do festival que se realiza, anualmente, na Quinta do Ega, naquela vila do distrito de Aveiro, já anunciou “os primeiros nomes para 2020”: os norte-americanos Testament e as bandas internacionais Haraquiri for the Sky e Trollfest.

Foto : Anabela Abreu

Lusa