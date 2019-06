Vai de férias e pretende acampar? Conheça os seus direitos

Com a chegada das férias muitos portugueses optam pelos parques de campismo, pois proporcionam um contacto mais próximo com a natureza e são economicamente mais acessíveis. Se esta é a sua opção para 2019 conheça os direitos que lhe assistem.

O que são parques de campismo?

São parques de campismo os empreendimentos instalados em terrenos devidamente delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a instalação de tendas, reboques, caravanas e demais material e equipamento necessários à prática do campismo.

Requisitos das instalações

– Os terrenos onde os parques de campismo estão implantados não devem ser pantanosos nem húmidos, devendo estar afastados das grandes vias de comunicação;

– Devem ser vedados e ter um serviço de vigilância permanente, de forma a manter a segurança dos campistas;

– As instalações sanitárias devem ser separadas e dotadas de chuveiros individuais, lavatórios com espelho, iluminação e tomadas com corrente, sempre com a indicação da voltagem;

– Devem dispor de energia eléctrica e água corrente;

– As casas de banho devem estar preparadas de forma a permitir a sua utilização por crianças e ter acessos adaptados a cadeiras de rodas-

– São exigíveis recipientes para o lixo, colocados em locais de fácil acesso e devidamente sinalizados.

À entrada, os parques de campismo devem ter uma recepção, que se encarrega de:

– Registar entradas e saídas dos campistas;

– Receber, guardar e entregar a correspondência e objectos dos campistas;

– Anotar e dar conhecimento de chamadas e mensagens telefónicas;

– Prestar informações quanto ao funcionamento do parque;

– Disponibilizar ao campista uma caixa de correio e um telefone ligado à rede pública;

– Afixar informação, em várias línguas, acerca da existência do regulamento interno e do preçário dos serviços;

– Facultar, sempre que solicitado, o livro de reclamações.

É obrigatório também estar afixado na recepção dos parques de campismo, o horário de funcionamento e a planta do parque. Quando a lotação estiver esgotada, deve ser assinalada à entrada, de forma bem visível.

Livro de reclamações

Os campistas podem reclamar através do livro de reclamações existente para o efeito.

Caso tenha alguma dúvida poderá recorrer ao Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO.

DECO CENTRO

Os leitores interessados em obter esclarecimentos relacionados com os seus direitos enquanto consumidores, bem como resolver os seus problemas, podem recorrer ao Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO, bastando, para isso, escreverem para a DECO – Rua Padre Estêvão Cabral, 79-5º, Sala 504-3000-317 Coimbra ou para deco.coimbra@deco.pt.