VALE DAS LOBAS – LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA

O Lançamento da Primeira Pedra irá representar a inauguração da reconstrução do Solar e da Capela de Girões, assim como, o começo da iniciativa de Turismo de Natureza em Sobral Pichorro. Este evento contará com a presença da Secretária de Estado do Turismo: Drª Ana Mendes Godinho, e representantes do Instituto de Turismo de Portugal, das Câmaras Municipais locais, do CCDRC, da diocese de Viseu e outras organizações públicas.

Durante a cerimónia, as reflexões, esperanças e sonhos de um grupo de alunos, representando a juventude da região, serão colocadas numa “cápsula do tempo” e enterradas, como uma mensagem para as futuras gerações.