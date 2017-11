Vale do Varosa distinguido como Emblema Regional

Integra cinco monumentos, entre os quais dois mosteiros cistercienses, considerados fundamentais na excelência reconhecida ao Douro como Património da Humanidade. Já premiado diversas vezes pela Associação Portuguesa de Museologia, em áreas como Conservação e Restauro, Informação Turística ou Museografia, consagrou-se além-fronteira com a atribuição do Prémio Internacional AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural. Em 2017 o projeto Vale do Varosa volta a ser distinguido, agora pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, como “Emblema Regional”, no âmbito dos prémios “O Norte Somos Nós”.