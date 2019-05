Valéria Carvalho canta Rui Veloso no cineteatro de Vouzela

A Vouzelar – Associação de Promoção de Vouzela, com o apoio da Câmara Municipal, traz a Vouzela o concerto de Valéria Carvalho “Rui Veloso em jeito de Bossa Nova”.

O espetáculo acontece no dia 18 de maio, pelas 21h, no cinteteatro João Ribeiro e conta com a participação especial da vouzelense Beatriz Carreira.

Rui em jeito de Bossa Nova nasceu no palco do Centro Cultural Olga Cadaval, em forma de espetáculo, onde temas como “O meu primeiro Beijo”, “Todo o Tempo do Mundo” ou “Porto Sentido”, de Rui Veloso, foram interpretados sob o signo da bossa nova na voz e guitarra de Valéria. O disco chegou em 2017 e a edição digital do álbum tem o selo da prestigiada editora brasileira Biscoito Fino.

Valéria Carvalho é reconhecida hoje como uma artista multifacetada, graças ao seu trabalho na TV, Teatro e Cinema, contudo a dança e a música são as suas primeiras paixões e formas de expressão artística desde que, aos 15 anos de idade, descobriu o violão, instrumento que a acompanha desde então.

Os bilhetes estão à venda no Posto de Turismo de Vouzela e na Vouzelar.