No âmbito do Orçamento Participativo Jovem 2017, o projecto Entre Montanhas que visa a

divulgação da riqueza cultural e natural da região da Beira Alta, motivado pela associação

Ideias Solidárias submeteu um projecto da área da sustentabilidade ambiental para o Distrito

de Viseu. Face à situação dramática que assolou o nosso país, sobretudo o interior de Portugal

cada vez mais envelhecido e desertificado, apresentamos uma proposta de valorização do

património rural e ambiental, que assenta em quatro pilares;

Formação junto das populações rurais e das escolas, da Defesa da Floresta Contra Incêndios,

na consciencialização da diversidade da fauna e flora;

Turismo Natural variedade de paisagens e elevada diversidade de habitats naturais, com

condições que permitem a realização de programas de observação de aves em habitats

distintos e com um grande número de espécies, designadamente, em habitats de montanha,

escarpas, etc, na valorização dos cursos de água e nas aldeias rurais;

Ordenamento e reflorestação florestal a organização dos espaços florestais faz-se, através de

planos de ordenamento florestal, de forma articulada comos planos locais de ordenamento do

território e com a supervisão do Instituto da Conservação da Natureza e Floresta – ICNF;

Limpeza e Gestão de Recursos, apostar na limpeza de florestas, de caminhos florestais

aproveitando os recursos que a mesma dispõem, material lenhoso e outros que são

reaproveitados exemplo: para o fabrico de pellets ou no envio para Central de Biomassa

Podem votar todos os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros a residir legalmente em

Portugal, com idade compreendida entre os 14 e os 30 anos, através da página

https://opjovem.gov.pt/ – sustentabilidade ambiental – Número 53 – Vamos fazer o que ainda

não foi feito!

Alexandre Moura