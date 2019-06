Vencedores das Olimpíadas da Cidadania viajam até à KidZania

A jovem equipa vencedora do concurso “As Olim píadas da Cidadania e do Património”, promovido pelo projeto municipal “Lamego Educa” – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, foi premiada com uma viagem à KidZania, um parque temático dirigido a famílias, situado no concelho da Amadora. Nesta cidade imaginária, os alunos do 3º B do Centro Escolar de Lamego nº 2 encarnaram esta terça-feira diversas profissões e puderam experimentar ser jornalistas, bombeiros ou médicos.

Recorde-se que o concurso “As Olimpíadas da Cidadania e do Património” constituiu um mega desafio, realizado no Teatro Ribeiro Conceição, no qual os alunos do 3º e 4º anos do 1º ciclo do concelho deram provas do seu conhecimento e trabalho colaborativo. Durante a fase de seleção, as turmas utilizaram a plataforma “Lamecus Educa”, direcionada para toda a comunidade escolar, que permite a utilização de vários recursos educativos promotores do sucesso escolar e da partilha de ideias e experiências.