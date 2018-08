Venda online de carros estrangeiros

Se você quer comprar um carro usado no estrangeiro, nós o aconselhamos na compra.

A internet é o meio mais usado para procurar informação antes de adquirir um veículo, mas será seguro comprar e vender carros assim? As notícias sobre burlas online obrigam a redobrar os cuidados para evitar surpresas desagradáveis. Na www.carsontheweb.com tentamos precaver os clientes para que não sejam vítimas de nenhum conto do vigário.

Aconteceu com um conhecido que foi vítima de burla, ele tentava vender o seu carro através de vários portais de compra-venda e recebeu um e-mail de um comprador muito interessado. Tinha tanta pressa em comprar o carro que nem queria vê-lo e queria fechar o negócio pagando a quantia por transferência bancária. Só que tinha um problema: o banco lhe pedia uma comissão pela operação e pedia que dividissem as despesas igualmente. Nada mais era que um golpe, como muitos dados na Europa. O vendedor achou estranho e começou a procurar informação, descobrindo o que se conheceu como burla nigeriana e era exatamente o que estavam a tentar fazer com ele.

Vários estudos demonstram que a Internet é o meio mais usado para obter informação na hora de comprar um carro. É a maior concessionário do mundo, pois permite comparar modelos e preços e até organizar a compra de um carro na Alemanha. E mesmo que os pagam online ainda são uma minoria, a percentagem vai aumentando.

As burlas mais comuns na venda online: A burla nigeriana é só mais um dos golpes inventados pelos bandidos cibernéticos, mas tem mais:

Carros com mais quilómetros que o declarado: Infelizmente comprar carros onde os quilómetros percorridos superam em muito os reais é muito comum. Tente prestar atenção.

Carros com defeitos vendidos ‘em perfeito estado’: Como comprador com certeza você vai procurar um carro que inclua no anúncio as palavras ‘em perfeito estado’. Faz bem, mas você não deve confiar porque isso não significa que será verdade. Na CarsOnTheWeb isso não acontece jamais.

A fraude do envelope vazio: O burlão vai ao multibanco e coloca um envelope sem dinheiro, mas no teclado digita a quantia desejada, e guarda o recibo. Com o mesmo vai até o comprador para provar que já pagou e este, confiado, faz a transação. Quando o vendedor vai ao banco, descobre que não recebeu nenhum dinheiro. Assim funciona a fraude do envelope vazio.

A fraude do cheque erróneo: Uma tramoia usada na Internet é o cheque erróneo. Funciona assim: um comprador se interessa por seu carro e vai te dar um sinal mediante cheque bancário. Quando você o recebe, a quantia representada é superior à combinada. O comprador reconhece o erro e pede a diferença; diferença que você vai perder porque, na verdade, o cheque não tem fundos.

O falso intermediário: Uma suposta empresa oferece carros de ocasião muito baratos à venda em países estrangeiros (normalmente na Inglaterra e argumentam que os vendem a esse preço porque têm o volante à esquerda). Explica que é uma intermediaria e que, se houver interesse num veículo concretamente, pode fazer um pagamento como sinal da reserva. O problema é que, uma vez pago o sinal, a empresa desaparece.

Como detectar os anúncios-burla: Apesar de não se poder generalizar, para evitar surpresas desagradáveis você deveria desconfiar diante de alguns destes sinais:

Preço muito barato para o estado do carro (por antiguidade, quilometragem, etc) Anúncios onde o único modo de contato é via e-mail. Anúncios em outros idiomas, às vezes mal redigidos, onde se nota a má tradução. Telefones que não existem ou cidades e estados que não coincidem. Anúncios com fotos de má qualidade, normalmente com os carros estacionados em estacionamentos públicos e com preço muito baixo.

Agora vamos ao que interessa: hoje em dia, a internet é o jeito mais rápido de procurar informação prévia à compra de um bem, inclusive um carro. Há uma enorme quantidade de websites classificados para publicar veículos usados ou 0s KM, tanto de particulares como de concessionárias.

Inclusive várias concessionárias têm webs próprias ou lojas em plataformas onde oferecem carros com valores publicados, fotos e informação e dados, ou seja, tudo o que você precisa para tomar a decisão.

O que permite a internet é economizar tempo na hora de tomar a decisão de compra. Ali podemos ter acesso a uma grande quantidade de ofertas de veículos com muita informação, assim como a vantagem de entrar em contato ou comprar pela net. Para as concessionárias, a exposição nos sítios web ou as opções de comércio eletrônico. Todo mundo sabe o quão difícil é comprar um carro, e mais ainda sendo usado, mas isto se amplifica sendo via web. Igualmente tem muitos aspectos positivos, como a possibilidade de consultar e ter um feedback imediato. Para as concessionárias, a exposição nos sites de classificados ou as opções de comércio eletrónico são um canal fundamental de comunicação que multiplica as oportunidades de venda, pois permite oferecer veículos de um jeito simples com a vantagem de se chegar massivamente ao usuário.

Recomendações: Consultar webs verificadas, escolher o vendedor, entre particular ou concessionário, verificar o valor do carro, verificar papéis antes de comprar. Sintetizando, a compra online permite ter acesso rapidamente e simplesmente a uma grande quantidade de anúncios de diversos lugares e aproxima as pessoas de seu desejado carro novo ou usado, com a operação final sempre cara a cara.