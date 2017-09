Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo. O estilo Barroco traduz uma tentativa de conciliar forças. No espetáculo “Ventos da Discórdia”, duas personagens procuram conciliar os interesses da construção. O arquiteto entra no espaço (Igreja) e analisa a obra, as alterações que teve de fazer com a necessidade de impressionar, baseando-se no principio que a fé deve ser atingida através dos sentidos e da emoção. Chama o Sr. Abade. Tentam concluir a obra. Se por um lado o arquitecto, num estilo barroco, procura efeitos decorativos e visuais, o Sr. Abade vê violentos contrastes de luz e “palermices ” com as quais não concorda. Nesta luta de ideias haverá até lugar para um duelo de espadas. Um arquitecto que procura grandiosidade e um padre que vê na obra deste arquiteto “uma pérola imperfeita” permitem -nos reconhecer a história da arte barroca em Viseu. O projeto tem inicio na Igreja do Carmo, um dos maiores marcos da arquitetura barroca. Segue para Abravezes, Ranhados e Couto de Cima.