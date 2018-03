Vereador do CDS em Moimenta da Beira faz Petição pelo IC26

A petição “IC26 UM CAMINHO PARA O INTERIOR” foi criada por Cristiano Coelho, atual Vereador do CDS na Câmara Municipal de Moimenta da Beira, e, em pouco mais de uma semana de existência, conta já com cerca de 700 assinaturas. Esta petição pede que aquele itinerário, reivindicação antiga de toda a região norte do distrito de Viseu, possa ser concretizado.

O IC26 consta do Plano Rodoviário Nacional e concretizaria a ligação entre Lamego e Trancoso, de forma a ligar a atual A24 ao IP2, numa extensão de cerca de 58 Kms que serviria muitas empresas que com esta ligação viam reduzido o tempo de viagem entre o porto de Leixões e a fronteira de Vilar Formoso.

Para o primeiro subscritor da Petição “o interior tem sido muito esquecido ao longo dos últimos anos, principalmente no que diz respeito às vias de comunicação – e esta é uma reivindicação com mais de 25 anos.”. A concretização deste itinerário permitia o acesso a zonas empresariais dos concelhos de Moimenta da Beira, Tarouca e Sernancelhe, entendendo o autor da Petição que “no interior não há só incêndios e matos para serem limpos, há pessoas de carne e osso, há empresários que investem muito e que pela falta de acessibilidades perdem competitividade neste mundo globalizado. O Governo daria uma grande ajuda a este interior, à fileira da maça e a todas as empresas, se o IC26 fosse concretizado.”.

Segundo Cristiano Coelho, nesta fase, estão a ser contactados os autarcas para poderem contribuir na dinamização da recolha de assinaturas, bem como na divulgação deste assunto que tem como objetivo alcançar 4.000 assinaturas, número mínimo, para que o assunto seja discutido em reunião plenária da Assembleia da República.