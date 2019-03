Vereadora da Educação da Câmara de Tondela entrevistada por alunos para a Rádio Miúdos

A vereadora da Educação da Câmara Municipal de Tondela, Sofia Ferreira, foi entrevistada, na passada quinta-feira, dia 28 de fevereiro, por alunos da Escola Básica do Caramulo, para uma emissão da Rádio Miúdos.

A entrevista aconteceu durante o programa que estes alunos realizaram para a Rádio Miúdos, uma rádio online inteiramente produzida por miúdos e que pode ser escutada em www.radiomiudos.pt.

Ao longo da entrevista, os alunos fizeram algumas questões pertinentes sobre as funções de um vereador ou o ponto de situação da Educação no concelho de Tondela.

A visita da Rádio Miúdos à Escola do Caramulo ocorreu depois de sete alunos terem vencido o concurso “Põe a tua terra nos Píncaros – Um herói da tua Terra”. Para este concurso, a Daniela, o Francisco, a Joana, a Laura, a Márcia e a Mariana, do 5ºC, bem como o Leonardo do 6ºD, criaram um ‘spot’ de rádio, através do qual promoveram um “Herói da sua Terra” que foi, como não poderia deixar de ser, o Dr. Jerónimo Lacerda.

Tendo este ‘spot’ sido um dos mais apreciados a nível nacional, os alunos vencedores ganharam um workshop de rádio ao longo de toda a manhã desta quinta-feira. No período da tarde, os mesmos alunos produziram uma emissão em tempo real, ao longo de mais de duas horas com direito a muita música, espaços noticiosos, entrevistas, momentos de humor e muito mais.

A emissão foi transmitida no dia 02 de março, entre as 14:00 e as 16:00, em www.radiomiudos.pt.

Se a Educação do séc. XXI tem que ser permanentemente reinventada, este tipo de iniciativas são excelentes pretextos para a escola trabalhar domínios tão essenciais como a literacia dos media, a oralidade, a língua portuguesa, a consciência fonética, a produção textual, o trabalho de equipa, a gestão do stress entre tantas outras mais-valias.

