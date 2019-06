Vereadora da Educação no 6.º aniversário do Agrupamento de Escolas Grão Vasco

Festa reuniu mais de 2.500 alunos na Escola EB 2,3 Grão Vasco e contou ainda com a atuação do grupo HI-FI

A Vereadora da Educação, Cristina Brasete, participou esta terça-feira, 4 de junho, no 6.º aniversário do Agrupamento de Escolas Grão Vasco, no qual participaram mais de 2.500 alunos.

A festa decorreu na Escola EB 2,3 Grão Vasco e do programa constou um concerto pelo grupo HI-FI e diversas atividades lúdico-pedagógicas.

Na sua intervenção, a Vereadora da Educação agradeceu o empenho da comunidade letiva, lembrando a importância deste Agrupamento de Escolas, que tem o maior número de alunos no concelho de Viseu.

“O desenvolvimento do programa municipal Viseu Educa só é possível com o envolvimento de todos. É este trabalho em rede que incentivamos, em que Município, Escolas e Agentes Educativos cooperam e partilham responsabilidades e projetos”, destacou.

Já a Diretora do Agrupamento de Escolas, Inês Campos, agradeceu a colaboração do Município de Viseu na realização desta festa, bem como de outras entidades. A dirigente deixou ainda uma palavra aos alunos, docentes e funcionários do Agrupamento, que proporcionaram um dia repleto de atividades.