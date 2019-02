“Vespa asiática”: perigos, cuidados e métodos de combate

O Município de Seia, em parceria com a Coopbei – Cooperativa apícola de Mangualde, vai promover no próximo dia 16 de fevereiro, às 14h, no CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, uma ação de sensibilização sobre a Vespa Velutina, vulgarmente designada por “Vespa asiática”.

A ação tem por objetivo alertar os apicultores e a população em geral para os perigos associados a esta espécie invasora, assim como para os cuidados a ter e transmitir os métodos mais eficazes para o seu combate.

O ciclo de vida da vespa velutina e técnicas de defesa dos apiários e maneio (pela Coopbei) e como identificar e destruir ninhos (SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil de Seia) são as temáticas abordadas nesta sessão de esclarecimento. Para o final, está programada uma oficina de construção de armadilhas para capturar vespas, onde serão entregues alguns exemplares, que entretanto o SMPC de Seia está a desenvolver.

O combate a esta espécie invasora está nas prioridades do Município, pelo impacto negativo que esta representa para as explorações apícolas do concelho e da região, comprometendo seriamente a produção de mel e seus derivados. Na área de intervenção, só em 2018, as equipas do Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de Seia exterminaram cerca de 119 ninhos.