Vespas de todo o país concentram-se em Resende

Iniciativa realiza-se no dia 5 de maio de 2018

A 6.ª edição da Concentração de Vespas, organizada pelos amigos da Vespa de Resende, vai realizar-se no próximo dia 5 de maio de 2018, numa iniciativa que promete trazer ao concelho centenas de vespistas.

A concentração partirá do Parque Urbano de Resende, às 11h00, após o secretariado que tem lugar entre as 08h00 e as 11h00. Daí os aficionados irão em direção às Termas de Caldas de Aregos, seguindo-se, pelas 13h00, um almoço num restaurante na Vila de Resende, onde haverá entrega de prémios de participação e o sorteio de rifas. Pelas 16h00 partem para um passeio junto ao rio Douro até à Vila de Mesão Frio, onde terá lugar um lanche, nos claustros do Convento Franciscano do Varatojo que serve atualmente de edifício da Câmara Municipal. O programa finaliza com um jantar, pelas 19h30.

Esta concentração que, de ano para ano, tem reunido cada vez mais vespistas, oferece a oportunidade de usufruir de um passeio à descoberta do património cultural e natural com que a natureza brindou esta região, porta de entrada no Douro Vinhateiro, classificado Património da Humanidade.