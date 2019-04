Viagens com História(s) IV. Momentos de Glória

MOMENTOS DE GLÓRIA

As Viagens com História(s) estão de volta nos dias 26 e 27 de abril e 10 e 11 de maio.

Nesta viagem iremos percorrer os atribulados episódios dos finais do séc. XIV, marcados pelas sangrentas Guerras Fernandinas que devastaram a cidade, deixando-a em ruínas. Este período foi igualmente marcado pela crise dinástica que irá culminar com a ascensão do Mestre de Avis, D. João I, fortemente apoiado pela população de Viseu. Tiveram, assim, início alguns dos momentos mais prósperos desta cidade, marcados pela construção de uma muralha, a atribuição da Carta de Feira, o nascimento de D. Duarte e a ação do Infante D. Henrique. Estes são os principais ingredientes que irão condimentar esta viagem.

As viagens com história(s) são um espetáculo de rua que irá decorrer em alguns monumentos e espaços da cidade menos conhecidos, pretendendo ser um produto destinado a todos os públicos, independentemente da sua faixa etária e formação. De uma forma simultaneamente séria e lúdica, este produto conta a história e as “histórias” da cidade de Viseu ao longo de 6 temas com 4 espetáculos cada, num total de 24 espetáculos.

Assim, esta viagem pelo tempo, será feita de noite e conduzida por um narrador que fará uma introdução/apresentação a determinado acontecimento/tema que, de seguida, será encenado e dramatizado por atores. Deste modo, haverá uma simbiose entre um guião mais sério e científico proferido pelo narrador e um guião mais leve e divertido representado pelos atores. No fundo, pretende-se uma complementaridade nos discursos, apoiando-se um no outro. A verdade é que o público, sem se aperceber, acaba por apreender de forma leve informação sobre a história da cidade, das personagens, dos monumentos, etc.

Queremos sublinhar que, de modo algum, se tratam de recriações históricas, mas sim de reinterpretações livres, adaptadas ao mundo de hoje, que terão, no entanto, sempre uma base científica segura.

Os temas seguem uma ordem cronológica, tendo tido início na origem da cidade, na Idade do Ferro, com o aliciante título: “Em busca da cidade escondida” que decorreu em julho e agosto passado. O segundo tema contou a história dramática que a cidade viveu no período muçulmano e como foi capaz de se livrar do jogo dos árabes com o nome “Tempos de Guerra”. O terceiro tema assentou a narrativa na corte de D. Henrique e D. Teresa e no nascimento de Afonso Henriques com o título “A identidade do rei”. O quarto tema irá retratar um dos momentos áureos da cidade, com a dinastia de Avis, o nascimento de D. Duarte e a formação da Feira de S. Mateus, tendo, por isso o título “Momentos de Glória”. O quinto tema irá centrar-se no séc. XVI e nas ilustres figuras como Grão-Vasco e D. Miguel da Silva intitulada “Primavera Viseense”. O último tema versará a modernidade, com a derrocada da fachada da Sé no séc. XVII, o barroco e a viragem para o futuro, com o título ”História feita de mo(n)umentos”.

Esta Viagem pelo Tempo terá início pelas 21.30h no Adro da Sé.

Ficha Técnica:

Ideia e conceção: Pedro Sobral de Carvalho, Fátima Costa, Carlos Alves (Eon, Indústrias Criativas).

Direção Artística Zunzum Associação Cultural

Dramaturgia: Carlos Santiago

Encenação: Paulo Matos

Interpretação: Daniela Fernandes, Ilda Teixeira, Paulo Carrilho

Figurinos: Daniela Fernandes

Conceção: OTMMI* Márcia Leite e José Luís Loureiro

Construção OTMMI* oficina do Zé ferreiro

*Objeto Terrestre Mais ou Menos Identificado