A VII Gala do Desporto do Município de Tábua, referente à época desportiva 2018/2019, realiza-se no próximo dia 22 de novembro, no Centro Cultural de Tábua, a partir das 21 horas, onde serão galardoados em cerimónia pública os diversos agentes desportivos.

Esta cerimónia tem como objetivo reforçar o reconhecimento de atletas, equipas, treinadores e associações que se destacaram ao longo da época desportiva, bem como, o empenho e dedicação dos vários agentes desportivos, na prossecução do incentivo à prática desportiva.

Distinções / Categorias e Nomeados:

Associação Desportiva do Ano:

MK – Associação Desportos e Makinas

Casa do Povo de Tábua

UDT – União Desportiva de Tábua

Equipa do Ano:

Equipa de Futsal Feminino – Grupo Desportivo Tabuense

Equipa de Juniores – Grupo Desportivo Tourizense

Equipa de Ténis de Mesa – Casa do Povo de Tábua

Dirigente do Ano:

David Pinto – MK Makinas Associação Desportos

Teresinha Carvalho – Academia Portuguesa de Kenpo e Artes de Combate – APD

André Costa – União Desportiva de Tábua

Treinador do Ano:

Humberto Pessoa – Grupo Desportivo Tabuense

José Albano – Grupo Desportivo Tourizense

Vasco Costa – Grupo Desportivo Vasco da Gama

Atleta do Ano:

João Pedro Pinto – Academia Portuguesa de Kenpo e Artes de Combate – APD

Romeu Gouveia – Salomon Portugal / Escaravelhos Team

Francisco Ribeiro – Grupo Desportivo Tourizense

Revelação do Ano:

Desporto Individual

Ricardo Silva – Ténis de Mesa – Casa do Povo de Tábua

Tiago Barbosa – Comissão de Melhoramentos de Mouronho/Escaravelhos Team

Beatriz Mendes – Escola Municipal de Natação – Pré-Competição

Desporto Coletivo

Maria Inês Carvalho – Casa do Povo de Tábua/Tábua Basket – Sub19

Guilherme Serra – Grupo Desportivo Tabuense

Luís Travassos – ARCIAL – ParaHóquei

Mérito Desportivo:

Escola Municipal de Natação de Tábua – Equipa de Pré-Competição

Andreia Eliseu – UC Eirense / Tábua Basket (Casa do Povo de Tábua)

Fábio Abrantes – UC Eirense

Evento Desportivo do Ano:

Trail de Meda de Mouros – Comissão de Melhoramentos de Meda de Mouros

BTT Tábua 2019 – Uma paixão, um paraíso – BTTábua

Rally de Tábua e Oliveira do Hospital – MK – Associação Desportos e Makinas

Desporto Escolar:

João Almeida – AET

Sandro Henriques – AET

Andreia Eliseu – AET

De salientar que os galardoados nas categorias Prémio Incentivo, Reconhecimento Municipal, Prémio Dedicação e Prémio Carreira serão revelados durante a Cerimónia.

Entrada Gratuita