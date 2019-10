Vila Cova à Coelheira – Festival do Pão e 36º Festival de Folclore

O certame ofereceu um sem número de produtos endógenos, aliados à gastronomia tradicional, ao artesanato típico, ao folclore e às práticas de outrora.

As festividades religiosas iniciaram no sábado, dia 7, pelas 18h30, com uma caminhada Andar & Correr. Às 20h30, entrada Solene de Nossa Senhora do Rosário, na Igreja matriz, e Canto de Vésperas, (Hino Akathistos).

No domingo, dia 8, às 8h45, continuação da cerimónia religiosa, presidida pelo sr. Padre Valentim, com missa Solene e Procissão do Adeus.

Às 10h30, teve lugar a abertura do festival do pão, ao som da Juventuna de Nesprido, seguindo-se a prova de bôlas nos 7 fornos comunitários. A prova (e possibilidade de confeção), das variadas bôlas, foi muito apreciada, e, proporcionou aos visitantes um saudável convívio.

A tarde cultural, começou pelas 15h30, com uma desfolhada ao vivo e o Desfile Etnográfico com os grupos convidados para o festival: – Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira – Feira, Grupo de Pauliteiros da Cidade de Miranda do Douro, Rancho Regional S. Salvador de Folgosa – Maia, Grupo Folclórico de Santa Maria de Cabril – Castro Daire e Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila Cova à Coelheira (anfitrião).

A sessão de abertura contou com a presença no palco; do Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, José Morgado, do Presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, da vereadora, Delfina Gomes, do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cova à Coelheira, Jorge Reis, do Padre Valentim, da Presidente do Grupo Folclórico, Miriana Alves e de Lurdes Cordeiro, ligada à Federação de Folclore do Alto Paiva em França.

Após a entrega de lembranças aos grupos participantes, em forma de sorteio, coube ao grupo da casa, abrir o festival.

O certame encerrou com a brilhante atuação das Bombocas.

Numa organização conjunta; o Município de Vila Nova de Paiva, a Junta de Freguesia de Vila Cova à Coelheira e o Grupo Folclórico desta vila, promoveram nos dias, 7 e 8 de setembro, (inseridos nas festividades de Nossa Senhora do Rosário), o 6º Festival do Pão e o 36º Festival de Folclore.