Vila Nova de Paiva comemora Dia Mundial do Turismo

O Município de Vila Nova de Paiva está a assinalar o Dia Mundial do Turismo, hoje, dia 27 de setembro, assim como as Jornadas Europeias do Património, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, sob o tema “Artes. Património. Lazer”.

´É possível visitar as exposições do Auditório Municipal Carlos Paredes; o acervo de artefactos arqueológicos do Neolítico à Alta Idade Média, no Museu Arqueológico do Alto Paiva; conhecer os produtos regionais e artesanato, no Posto de Turismo; a história da presença da fé judaica em terras da Beira, no Centro de Memória Judaica e avivar a memória das alfaias agrícolas, das técnicas e das paisagens rurais da sub-região alto paivense, no Museu Rural de Pendilhe.