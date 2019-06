Vinhos Brancos de Tondela em montra de dois dias

Os melhores vinhos brancos do concelho de Tondela vão estar no centro das atenções no próximo mês de julho, com a quarta edição do “Tondela Brancos Dão”.

Nos dias 06 e 07 de julho, este produto de excelência da Região do Dão, de paladar inconfundível, poderá ser degustado no Parque Urbano da cidade de Tondela, associando-se mais uma vez a gastronomia, com um espaço dedicado à restauração.

“Este é um evento que tem vindo a ganhar escala de ano para ano e justificava-se que passasse a ser realizado ao longo de dois dias. Para este ano propomos um conjunto de novos atrativos, que irão engradecer esta grande festa dos vinhos brancos do concelho”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus.

Quatro Regiões Demarcadas – Dão, Douro, Bairrada e Verdes – associam-se pela primeira vez ao “Tondela Brancos Dão”, com mais de 30 produtores, marcando presença enólogos de diversas áreas que serão responsáveis pelas provas comentadas.

‘Showcookings’ com harmonizações, bem como variadas degustações serão apresentadas ao longo destes dois dias, por ‘chefs’ de cozinha de renome.

A somar esta diversidade, a música não faltará, trazida por bandas e ‘Dj’s’.

Outra das grandes novidades desta edição é o I Passeio de BTT – Tondela Brancos, que terá lugar no dia 07 de julho.

“Este passeio irá percorrer cerca de 30 quilómetros de vinhas e adegas de produtores localizados no concelho”, informou.

Mas ainda há mais novidades, no dia 07 de julho, em que está prevista a atuação de Ana Bacalhau, a vocalista dos Deolinda que tem raízes no concelho de Tondela.

Para o presidente da Câmara Municipal de Tondela, este é um evento que procura reforçar a centralidade de Tondela na produção de vinhos brancos, uma vez que se tem registado um forte incremento nesta área, não só com cada vez mais produtores, como também com produtos de excelência.

“Estimamos que os nossos vinhos brancos atraiam pessoas de todo o país. Este é um evento que tem vindo a crescer de ano para ano e já faz parte do calendário dos melhores enólogos do país”, concluiu.

O “Tondela Brancos Dão” é um evento organizado pela Câmara Municipal de Tondela, dedicado à promoção e divulgação dos vinhos brancos, um produto de excelência da Região do Dão, com um paladar único, fruto de caraterísticas endógenas diferenciadas.