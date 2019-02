Vinhos do Dão entre “Os Melhores do Ano 2018”

Quatro vinhos produzidos na Região Vitivinícola do Dão foram distinguidos com os “Prémios Excelência do Vinho” na gala anual “Os Melhores do Ano 2018”, organizada pela Revista de Vinhos.

A noite da última sexta-feira foi mais uma vez de distinção para os vinhos do Dão. Isto porque os vinhos da região se destacaram na 22ª cerimónia “Os Melhores do Ano 2018”, organizada pela Revista de Vinhos. Quinta dos Carvalhais Único 2015 Tinto (Sogrape), Quinta da Pellada Muleta 2013 Tinto (Quinta da Pellada), Quinta da Falorca Noblesse Oblige 2011 Tinto (Quinta Vale das Escadinhas) e 98 Anos História 2017 Branco (Caves São João) receberam a distinção “Prémios Excelência do Vinho” na cerimónia, que teve lugar na Alfândega do Porto. Estes vinhos fazem parte de uma lista restrita de 30 galardoados.

O Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão), Arlindo Cunha, mostrou-se orgulhoso por ver os vinhos da região mais uma vez distinguidos, desta vez “dentro de portas” e salientou o trabalho que tem sido desenvolvido pelos produtores: “Os produtores dedicam-se de corpo e alma para produzir e comercializar vinhos de excelência e temos, sem sombra de dúvidas, alguns dos melhores produzidos em Portugal”. Estes prémios têm um sabor especial, já que acontecem numa data Histórica para a CVR do Dão, que no ano passado celebrou o 110º aniversário.

Conhecidos como os “óscares do vinho”, a cerimónia de “Os Melhores do ano” acontece todos os anos com o objetivo de premiar o que de melhor se faz em Portugal na área do vinho, gastronomia e enoturismo.