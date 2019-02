Vinhos do Dão são Grandes Escolhas

Varanda da Serra, Ribeiro Santo, Teixuga e Quinta dos Roques fazem parte do TOP 30 Grandes Escolhas. Na cerimónia da V edição da entrega de prémios a Lusovini foi distinguida com o galardão Empresa e Jorge Alves, enólogo da Quinta da Taboadella foi eleito Enólogo do Ano.

Na gala anual da entrega dos Prémios Grandes Escolhas, que se realizou na última sexta-feira em Sangalhos, Anadia, estiveram em destaque os vinhos do Dão. Na V edição do evento, e num dos momentos mais aguardados da noite, foi anunciado o TOP 30 Grandes Escolhas, para o qual foram selecionados quatro vinhos da região: Varanda da Serra 2013 Tinto, Quinta dos Roques Reserva 2015 Tinto; Ribeiro Santo 2013 Tinto e Teixuga 2014 Tinto (Caminhos Cruzados).

Na mesma cerimónia, o enólogo da Quinta da Taboadella (do Grupo Amorim), Jorge Alves, foi distinguido como o Enólogo do Ano. Natural de Mirandela, licenciado em Agronomia pelo Instituto Politécnico de Bragança e Pós-Graduado Enologia pela Escola Superior de Biotecnologia, no Porto, Jorge Alves marcou ainda presença no curso de Master Of Wine, em Londres. O enólogo tem estado ligado a conceituados projetos vínicos.

A noite de sexta-feira foi ainda memorável para a Lusovini, que arrecadou o prémio Empresa. Com o Dão como ponto de partida da sua História, a Lusovini tem-se destacado como uma das mais importantes empresas do setor vitivinícola em Portugal requalificando vinhas velhas, plantando novas vinhas, construindo novas adegas e apostando na inovação para o desenvolvimento do enoturismo.

“Sem dúvida de que os produtores do Dão merecem todas as distinções que estão a receber, pela forma como trabalham os seus vinhos e como se dedicam à região”, afirma o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão), Arlindo Cunha. Estes prémios que os produtores da Região têm arrecadado ano após ano, quer a nível nacional quer a nível internacional, comprovam “a qualidade inigualável dos vinhos do Dão”, acrescenta.

Com organização da revista Vinho Grandes Escolhas, os prémios “nasceram” com o intuito de celebrar o que de melhor se faz em Portugal no setor do vinho e da gastronomia.