Violência doméstica – exigimos políticas que garantam a prevenção, a protecção e o apoio às vítimas

São já dez as mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica

em Portugal no início deste ano.

Acordamos ontem com mais uma notícia bem reveladora de como a

violência doméstica continua a flagelar a vida das mulheres. Após ter

assumido a natureza de crime público há 20 anos, a verdade é que nos

mantemos perante um gravíssimo problema que atinge mulheres de todas

as idades, e muitas crianças, reflectindo-se no seu quotidiano, na

saúde, habitação, trabalho, escola e em todas as relações de

sociabilidade.

Como o MDM – Movimento Democrático de Mulheres apontou no seu X

Congresso realizado em Outubro passado, a lei falha em proteger as

mulheres, os recursos afectos à prevenção, à protecção e ao apoio às

vítimas são diminutos e a degradação das funções sociais do Estado são

entraves reais à construção de planos de saída das situações de

violência.

A nossa legislação prevê a prevenção, a protecção e a reparação às

vítimas de violência doméstica, bem como a penalização dos agressores.

Para o MDM importa que a legislação seja aplicada em todos os

domínios, e que as políticas públicas garantam a prevenção e avaliem

correctamente as situações de risco em todo o território nacional, e o

reforço do investimento em recursos financeiros, humanos e técnicos

nos diversos serviços públicos que intervêm nestes domínios.

É urgente a criação de mecanismos de coordenação entre todos os

actores envolvidos nos processos – desde os órgãos de Policia Criminal

à Saúde, desde a Segurança Social à Justiça – garantindo o apoio, a

segurança e a confiança de que as mulheres tanto necessitam.

Este é mais um caso em que importa promover uma avaliação

personalizada e célere. O MDM recusa-se a admitir que as mulheres

continuem a morrer às mãos dos agressores e que as causas sejam

naturalizadas e até toleradas. Passaram 20 anos de Planos Nacionais,

outros tantos de acções de sensibilização e contudo, os dados

referentes às denúncias suscitam-nos as maiores inquietações. Numa

sociedade que banaliza a violência persistem entre os mais jovens

mitos e estereótipos, desculpabilização de alguns actos abusivos,

minimização da acção do agressor e culpabilização da vítima,

acompanhado muitas vezes da legitimação do ciúme, do sentimento de

posse e desvalorização de múltiplas formas de violência incluindo a

sexual. Tal não augura nada de bom neste combate que é tão urgente.

Porque não há igualdade na vida enquanto a violência continuar

suspensa na vida das mulheres, o MDM na MANIFESTAçãO NACIONAL DE

MULHERES, CONVOCADA PARA O DIA 9 DE MARçO, àS 14H30, EM LISBOA

(RESTAURADORES – RIBEIRA DAS NAUS) DARá VOZ à LUTA CONTRA AS

VIOLêNCIAS, E EXIGIRá POLíTICAS PúBLICAS TRANSVERSAIS QUE PONHAM FIM A

ESTE FLAGELO.