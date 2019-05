O espetáculo VIRIATO COM TALENTO vai assinalar o final do ano letivo da Escola Secundária Viriato. A Aula Magna do IPV acolherá esta iniciativa, no próximo dia 24 de maio de 2019 (6ª feira), pelas 21 horas, com entrada livre. Em palco estarão alunos, professores e assistentes operacionais, que prometem surpreender na música, na poesia e na dança. Uma noite diferente, protagonizada por uma escola assente em práticas educativas inovadoras, uma escola que envolve os alunos em metodologias ativas, oferecendo oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, sempre numa lógica de participação e de corresponsabilização.